Defesa reafirma que Tina segue na disputa pela Prefeitura de Jacarezinho

A candidata a prefeita de Jacarezinho, Tina Toneti afirma que continua na luta pelo povo de Jacarezinho. Nesta quarta-feira (21), Tina segue com a agenda de visitas que tem tido uma ótima recepção por parte da população que também tem se manifestado pelas redes sociais através de vídeos de apoio. Isso tudo faz com que a campanha ganhe cada vez mais força e Tina, novamente, seja alvo de perseguição política e de tentativas de invalidar a sua participação nas eleições municipais deste ano.

“Já disse e repito: a campanha deles é do tapetão e do milhão, a nossa é do coração e do tostão. Eu sou candidata, não vou abandonar o povo de Jacarezinho. Tenho coragem de enfrentar a elite, os ‘poderosos’ que só querem o mal do nosso povo. Se for preciso nós vamos até o TSE [Tribunal Superior Eleitoral], mas não vamos aceitar isso. A nossa campanha continua, eu sou candidata até que tenhamos uma decisão por parte do TSE”, destaca Tina.

Para a candidata, as velhas práticas da política continuam em Jacarezinho, onde tem quem tenta vencer eleição com dinheiro e excesso de poder. “Peço para que as pessoas se mantenham firmes ao meu lado, porque nós propomos uma mudança de verdade para Jacarezinho”, acrescenta Tina.

cO advogado de Tina, Luiz Eduardo Peccinin explica que a sentença dada pela Justiça Eleitoral ignorou em completo a defesa de Tina e, inclusive, os argumentos dos impugnantes. “Em poucas linhas, a decisão não analisou o mérito das contas, as acusações iniciais e, nem mesmo, os motivos que levam ao indeferimento do registro. Isso é ótimo para Tina, pois mostra ao Tribunal a forma açodada com que a questão está sendo tratada pelo juízo local. Com essa decisão, assim como já revertemos decisões desfavoráveis a Tina em primeiro grau, temos a mais absoluta confiança que nos próximos dias teremos uma reforma favorável do TRE/PR”, esclarece Peccinin