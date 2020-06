Demora em liberação de resultados aumenta número de “investigados” por Covid-19 em Jacarezinho

A liberação do novo boletim epidemiológico de Jacarezinho nesta quinta-feira (18) apontam 71 casos até agora que aguardam liberação dos resultados. Nesta quinta, dois resultados saíram e deram negativo para contaminação pela Covid-19. Somente hoje (18), foram encaminhados mais 10 amostras que se juntam as anteriores e aguardam resultado do Lacen.

Jacarezinho apresenta 30 casos confirmados, 26 recuperados, 71 em investigação e 488 descartados. Não houve registro de morte pela doença até o momento na cidade. A fiscalização na cidade foi intensificada por parte da prefeitura após uma reunião no começo da semana.