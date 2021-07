Deputado Caputo garante R$ 500 mil para hospital de Cambará

Crédito da foto Para Assessoria

Já está em tramitação o convênio que garante o repasse de R$ 500 mil para o Hospital Municipal de Cambará, localizado no norte pioneiro do Estado. A verba faz parte da indicação do deputado estadual Michele Caputo (PSDB), através do programa Paraná Mais Cidades, e deverá ser utilizada exclusivamente na compra de equipamentos para a instituição, que atualmente está com os centros cirúrgicos e maternidade fechados e, em breve, retomará todos os atendimentos.

“Saúde sempre foi minha prioridade. E levar a saúde para mais perto das pessoas é um dos meus objetivos. Por isso, logo que recebi a demanda do vereador Raffaello Frascati, fui atrás desse recurso para reativar serviços importantes da unidade. Somos parceiros de Cambará e o povo da cidade pode sempre contar comigo!”, declarou Caputo.

O recurso foi solicitado pelo vereador Raffaello Frascati, de Cambará. “Quando era secretário da Saúde, Caputo viabilizou um recurso de mais de R$ 1 milhão para a reabertura do Hospital Municipal e agora, como deputado, segue ajudando Cambará, e garantiu essa verba de R$ 500 mil para que seja possível equipar o local”, comemorou o vereador, que também agradeceu ao prefeito Neto Haggi e o vice João Luiz Del Col.

A lista de equipamentos a serem adquiridos com o recurso está sendo definida pela prefeitura municipal, responsável pela administração do hospital. Com a reabertura total, além dos atendimentos de urgência e emergência, que já estão acontecendo, os procedimentos cirúrgicos eletivos de média complexidade também voltarão a ocorrer. Dessa maneira, as gestantes do município voltarão a ter seus partos realizados na própria cidade.