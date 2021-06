Desafio do TikTok faz menina perder parte do intestino

Crédito da foto Para reprodução/Faye Elizabeth/ Liverpool Echo

Uma menina de 13 anos, do Reino Unido, foi submetida a uma cirurgia para remoção de parte do intestino após engolir acidentalmente 15 esferas magnéticas. O incidente aconteceu após ela tentar cumprir um desafio que virou tendência entre os usuários do TikTok. As informações são do MSN.

A brincadeira consiste em colocar pequenas bolas de imãs na parte superior e inferior da língua ou na parte interna e externa da bochecha para criar aparência de piercing.

A adolescente foi levada ao hospital em 22 de maio com fortes cólicas estomacais, e os médicos pensaram que poderia ser apendicite ou intoxicação alimentar. Mas quando ela começou a vomitar uma água escura, foi feito um ultrassom que apontou a presença de minúsculas bolas magnéticas que se fundiram em seu intestino, causando a perfuração dele.

Para ler a matéria completa no MSN clique aqui.