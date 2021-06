Dia do Meio Ambiente: Prefeitura recolhe cerca de 800 mil quilos de lixo doméstico por mês

Crédito da foto Para Foto: Divulgação - Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e do Meio Ambiente

Depois que o lixo que produzimos em nosso dia a dia é recolhido nas portas de nossas casas, geralmente nos esquecemos desse incômodo e achamos que o problema está resolvido. No entanto, é importante saber para onde foi o lixo para compreender a importância do trabalho coletivo em prol ao meio ambiente.

Na verdade, quando o nosso lixo vai embora é que o problema realmente começa. Isso porque nem todas as formas de destinação dos resíduos são adequadas. Segundo a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB) realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 50,8% dos municípios brasileiros possuem como destinação final de seus resíduos sólidos os lixões, 22,5% usam aterros controlados e 27,7% usam aterros sanitários.

Em novembro de 2019, a Prefeitura de Santo Antônio da Platina obteve todas as certificações ambientais necessárias para operar os resíduos sólidos do município por meio de aterro sanitário, até então processado em aterro controlado.

De acordo com o secretário municipal de Agricultura, Pecuária e do Meio Ambiente, Luiz Carlos da Silva, todo material recolhido diariamente pela prefeitura é pesado, separado, e o que pode ser reciclado é destinado à Associação de Promoção Humana Platinense, cujas ações são voltadas a programas de assistencialismo à população. Para se ter uma ideia, somente no mês de março de 2021 a Prefeitura de Santo Antônio da Platina recolheu 809.110 quilos de lixo.

“Hoje comemoramos o Dia Mundial do Meio Ambiente, e para termos um mundo cada vez mais sustentável precisamos nos conscientizar que o trabalho inicial de separação do lixo deve começar em nossas casas e comércios”, pondera Luiz Carlos.

Promoção Humana

A Associação de Promoção Humana Platinense atende em média 1.500 pessoas por mês. A associação tem 14 funcionários que trabalham no recolhimento, triagem e reciclagem do lixo e objetos domésticos, cujas ações se transformam em alimentos a famílias em situação de vulnerabilidade no município.

Entenda a diferencia entre os tipos de destinação dos resíduos sólidos

Lixões

Os lixões são vazadouros a céu aberto, que não fornecem nenhum tratamento adequado para o lixo. Neles os resíduos vindos de diversos lugares, como de residências, indústrias, hospitais e feiras são simplesmente jogados, amontoados em grandes depósitos a céu aberto apresentando-se como uma falsa solução à população, muitos inclusive são clandestinos. Esse lixo contamina a água, o ar, o solo, o lençol freático, atraindo vetores de doenças, como germes patológicos, moscas, mosquitos, baratas e ratos. Entre as doenças que são geradas pelo acúmulo de lixo, temos: dengue, febre amarela, febre tifoide, cólera, disenteria, leptospirose, malária, esquistossomose, giardíase, peste bubônica, tétano e hepatite A.

Para piorar ainda mais a situação, nesses locais existem pessoas que estão ali para coletar matérias-primas para sobreviverem, incluindo crianças, que separam papelões, jornais, embalagens e assim por diante. Além das doenças mencionadas, essas pessoas correm o risco de pegar doenças com objetos cortantes, alimentos contaminados, de se ferirem com fogo, além da poeira, dos caminhões e máquinas.

Aterros Sanitários

Os aterros sanitários são cobertos com solo e compactados com tratores, o que dificulta o acesso de agentes vetores de doenças e de oxigênio, reduzindo a proliferação de determinadas bactérias. As construções desses aterros são pautadas em normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Há também poços de monitoramento abertos próximo aos aterros para que se avalie constantemente a qualidade da água e haja verificação de eventuais contaminações.

Aterros controlados

Os aterros controlados são lugares onde o lixo é disposto de forma controlada e os resíduos recebem uma cobertura de solos. No entanto, os aterros controlados não recebem impermeabilização do solo nem sistema de dispersão de gases e de tratamento do chorume gerado, ou seja, os aterros controlados são uma categoria intermediária entre o lixão e o aterro sanitário, sendo geralmente uma célula próxima ao lixão, que foi remediada, recebendo cobertura de grama e argila.