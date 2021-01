Duas cidades garantem energia elétrica para Ribeirão Claro

Photo Credit To Foto: Igor Sasdelli

Após o incêndio de grandes proporções que afetou a subestação de energia elétrica da CPFL, em Ribeirão Claro, a empresa realizou manobras na rede de distribuição, e duas cidades, Jacarezinho e Chavantes (SP) estão mantendo as unidades consumidoras com energia. A CPFL também já deslocou uma unidade móvel para garantir o fornecimento nos próximos dias.

O fogo que durou aproximadamente cinco horas, provocou grande mobilização do Corpo de Bombeiros que atou também no resfriamento dos equipamentos para evitar novos focos de incêndio.

Em nota, a CPFL Santa Cruz informou que está investigando as causas do incêndio. A empresa destaca que, neste momento, está focada em manter a qualidade do fornecimento de energia aos clientes do município e avaliará eventuais prejuízos posteriormente.

O incidente não causou danos a pessoas ou imóveis do entorno. A distribuidora reforça ainda que o serviço foi normalizado na cidade na mesma tarde, após realização de manobras na rede distribuição.

De acordo com o do Departamento de Elétrica, Rogério Cardoso, a qualidade da energia recebida não é a mesma porque ela está sendo transmitida através de uma rede provisória. Desta forma é provável que a energia ficará instável nos próximos dias.

Cardoso citou, por exemplo, as lâmpadas da iluminação púbica, que funcionam a vapor de sódio. Ele explica que elas demandam de um alto fator de potência, que se precisa de energia com qualidade para o pleno funcionamento, mas como a energia não chega 100%, pode ser a que a iluminação pública fique comprometida nos próximos dias até o restabelecimento normal.