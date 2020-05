É de Wenceslau Braz o primeiro caso de Coronavírus no Hospital Regional

Crédito da foto Para Antônio de Picolli

O primeiro caso positivo de coronavírus em Santo Antônio da Platina é um caminhoneiro do município de Wenceslau Braz. Conforme apurou a reportagem, ele está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional do Norte Pioneiro desde o início da semana e testou positivo para Covid-19 nesta quinta-feira (7).

Segundo fontes ouvidas pela reportagem, a UTI do HRNP deve receber nas próximas horas mais um paciente de Figueira com sintomas da doença.

A UTI adulto do HRNP entrou em operação no dia 28 de abril. A unidade tem dez leitos intensivos, mais dez semintensivos e o mesmo número de leitos de enfermaria. No total, 55 profissionais atuam com a missão de enfrentar este grave momento que vive todo o mundo com a pandemia de coronavírus.