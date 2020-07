Em Ponta Grossa, prefeitura aplica lei e multa dez pessoas sem máscara em R$ 400

Crédito da foto Para (Foto: Divulgação)

A Prefeitura de Ponta Grossa registrou a notificação de dez pessoas flagradas sem máscara nesta segunda-feira (27). As situações foram constatadas por equipes da Guarda Municipal e fiscais do Município durante ações no Lago de Olarias e na região Central.

De acordo com a Secretaria Municipal de Cidadania e Segurança Pública (SMCSP), após a emissão das novas determinações da Prefeitura para o combate ao Coronavírus, as ações de fiscalização do cumprimento dos decretos municipais promovidas pela Guarda Municipal foram otimizadas e deverão ser intensificadas na cidade.

As multas aplicadas em Ponta Grossa passaram a custar R$ 400.