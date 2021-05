Estação Ferroviária terá projetos culturais após a pandemia

Photo Credit To Assessoria

A Estação Ferroviária da Vila Setti em Jacarezinho deverá ter projetos culturais após a pandemia. A informação foi confirmada através do Ofício 75/2021 do Poder Executivo em resposta ao Requerimento 60/2021 do vereador José Roberto Souza de Assis, o Betão da Curva (PSD).

“Tive minha infância e adolescência nas proximidades da Estação Ferroviária. Hoje tenho minha oficina e é muito triste ver toda aquela região abandonada. Vamos lutar pela revitalização de toda aquela região com a inclusão social, atividades culturais e esportivas. Através de uma conservação e recuperação do patrimônio histórico”, destacou Betão da Curva no pedido.

O documento do Poder Executivo destaca que deverão ter atividades de recreação, oficinas, lazer ou outras que promovam a função social do imóvel. A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes ressalta que serão feitas Oficinas Permanentes após a pandemia.

O vereador Betão da Curva destaca que havia conversado com o prefeito Marcelo Palhares sobre a situação. “Desde o início do mandato temos um diálogo com o prefeito sobre a situação. Agradeço pela resposta e a boa utilização do espaço”, finaliza Betão da Curva.