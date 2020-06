Estado entrega casas populares em Wenceslau Braz

Crédito da foto Para AEN

Cinquenta famílias no Norte Pioneiro do Estado que viviam em situação de risco receberam nesta quinta-feira (25) as chaves da casa própria.

O projeto é uma parceria entre Cohapar e a Secretaria de Estado, da Justiça, Família e Trabalho (Sejuf), o órgão que coordena o programa Nossa Gente.

As unidades habitacionais foram distribuídas em dois conjuntos, trinta casas no loteamento Pôr do Sol e vinte moradias no Bairro São Francisco de Assis.

“Para evitar aglomerações, apenas um representante por família foi selecionado para participar da entrega. Foram tomadas todas as medidas de prevenção”, explica o chefe do escritório regional da Cohapar de Ponta Grossa, Ary Ribeiro Filho.

“É um sentimento de dever cumprido levar para estas famílias um lar com as condições adequadas”, afirma o prefeito de Wenceslau Braz, Paulo Leonar Ferreira.

CONQUISTA – A beneficiária Simone Teresinha Gonçalves, de 33 anos, morava de aluguel e conta a dificuldade que era conseguir o dinheiro para pagar a casa. “Atualmente estou desempregada. Tinha que procurar muitos bicos como diarista para conseguir pagar o aluguel. Eu tenho oito filhos e agora vou poder gastar esse dinheiro com eles comprando roupas, sapatos e até mesmo material escolar”.

FACILIDADES – As novas casas têm instalações gratuitas das redes de energia elétrica pela Copel e redes de água e esgoto pela Sanepar.

Como contrapartida a administração municipal de Wenceslau Braz isentou por cinco anos a taxa de IPTU para os beneficiários e também fez a doação dos terrenos para a construção dos conjuntos.

“Doamos as áreas mais nobres para que as casas não ficassem afastadas, os dois terrenos possuem ao redor uma infraestrutura adequada para estas pessoas. Um dos conjuntos está ao lado de uma escola o que irá facilitar a vida das famílias que possuem crianças”, disse o prefeito Paulo Leonar Ferreira.

SELEÇÃO – O Nossa Gente atende famílias com renda mensal de até dois salários mínimos. O processo de seleção foi feito por uma Câmara Técnica do município, com base no cadastro de pretendentes da Cohapar. As famílias já participavam de programas sociais na Cidade.

Para participar de outros projetos da Cohapar é necessário fazer um cadastro no site da companhia. As inscrições são familiares e devem ser feitas pelo endereço eletrônico cohapar.pr.gov.br/cadastroAs inscrições valem dois anos e o cadastro deve estar sempre atualizado.