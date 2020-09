Estado repassa mais de R$ 4 milhões para municípios aplicarem em saúde

Photo Credit To AEN

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde, repassou a 52 municípios R$ 4,68 milhões nesta quinta-feira (10). O valor é destinado para a aquisição de equipamentos para ultrassonografia, consultórios odontológicos, mobiliário e maquinário para unidades básicas de saúde.

De acordo com o secretário da Saúde, Beto Preto, os investimentos seguem a regionalização adotada desde o início do Governo. “Identificamos as necessidades dos municípios em todas as regiões do Estado e pensamos estrategicamente em medidas que possam reduzir distâncias e otimizar o tempo da população”, disse.

MATERNO-INFANTIL – O incentivo financeiro atende às Resoluções 868/2020 e 871/2020 para qualificação da Atenção Primária com foco na Rede Materno Infantil em 52 municípios. Os valores são repassados Fundo a Fundo e integram também a indicação de emendas parlamentares.

O secretário Beto Preto destacou, ainda, a importância de descentralização dos investimentos, contemplando assim todas as regiões do Paraná. “Temos trabalhado em parceria com o Poder Legislativo, que tem apoiado ações do Governo e ajudado neste incremento da estrutura de saúde no Paraná”, afirmou.