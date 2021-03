‘Estamos entrando no colapso’, diz secretário de Saúde do Paraná; ocupação de leitos SUS Covid-19 é de 92% no estado

Na terça-feira (2), segundo dados da Secretaria da Saúde, o total de pessoas internadas com Covid-19 ou suspeita da doença bateu recorde, com 3.783 internações . A fila de espera por leitos hospitalares também registrou o maior número da pandemia, com 699 pessoas aguardando vagas em hospitais .

“Eu diria que estamos entrando no colapso, estamos em pré-colapso”, afirmou o secretário.

Levando em conta apenas os leitos de UTI do SUS para Covid-19, a ocupação geral no estado é de 92%. A situação mais crítica é registrada no oeste do estado, onde a ocupação é de 97%.

Segundo Beto Preto, há registros de pessoas que estão sendo entubadas em casa, em Cascavel.

De acordo com o secretário, o governo está negociando para ampliar o número de leitos em todo o estado, especialmente em hospitais menores, onde ainda há possibilidade de ampliação. “Mas o horizonte é finito”, afirmou Beto Preto.

A Secretaria da Saúde informou que “todos os esforços estão sendo feitos” para que não seja necessário transferir pacientes para outros estados. Medidas para frear contágio O secretário afirmou que, sem a possibilidade de grandes ampliações no sistema de saúde, as alternativas para contornar a situação são vacinação e isolamento social. Para tentar diminuir a circulação do vírus, o governo estadual adotou medidas mais rígidas de combate à pandemia na sexta-feira (26). O horário do toque de recolher foi ampliado, o governo determinou que serviços não essenciais fossem fechados e aulas presenciais foram suspensas. Mesmo assim, segundo o secretário, parte da população não aderiu às medidas de isolamento conforme o previsto pelo governo. “Eu insisto a quem ainda se encontra resistente a essa ideia, é uma questão de vida e morte hoje”, disse. Sobre a vacinação, Beto Preto afirmou que o ritmo de aplicação ainda está abaixo do ideal. No entanto, ele afirmou que o Ministério da Saúde prevê entregar 1,7 milhão de doses ao Paraná ao longo de março. Até terça-feira (2), 430.281 doses foram aplicadas no estado em 317.461 pessoas o que representa aproximadamente 2,7% da população do estado. Pandemia no Paraná De acordo com dados da Sesa divulgados na terça-feira (2), 11.776 pessoas morreram no estado vítimas da doença.