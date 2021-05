“Este é o momento de debatermos o pedágio em nossa cidade”, enfatiza Betão da Curva

Crédito da foto Para Assessoria

O vereador de Jacarezinho José Roberto Souza de Assis, o Betão da Curva (PSD), destacou que será importante o debate da população sobre a Audiência Pública sobre a Frente Parlamentar do Pedágio que acontecerá na quinta-feira, 20, às 9 horas. Ela será transmitida pela TV Assembleia (podendo acompanhar pelas redes sociais).

“É importante estarmos atentos a esta situação. Este novo modelo irá afetar aos paranaenses por vários anos. A tarifa em nossa região é uma das mais caras do Paraná, se não for do Brasil”, argumenta. O vereador ainda destaca que é preciso a participação da população no debate, mesmo que de forma virtual, pelo fato da pandemia. Betão da Curva participou da Audiência Pública sobre o tema que aconteceu em Cornélio Procópio no mês de fevereiro.