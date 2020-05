“Estou apavorado”, diz secretário de Pontal do Paraná diante de alto número de turistas no feriado

Crédito da foto Para Foto: Colaboração E+ Notícias Litoral

O feriado do Dia do Trabalhador, comemorado nesta sexta-feira (1), levou milhares de pessoas ao Litoral do Paraná e está causando preocupação às autoridades públicas dos sete municípios da região. De acordo com a concessionária Ecovia, que administra as rodovias que levam Curitiba às praias do Paraná, filas chegaram a se formar, principalmente na PR-407.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento e Turismo de Pontal do Paraná, Jaime Cousseau, o apelo segue sendo para que turistas não desçam a Serra do Mar. “Eu estou até apavorado. Ontem fizemos uma barreira de saúde na Polícia Rodoviária Estadual (PRE) e hoje já percebemos uma fila de quatro quilômetros na chegada. Não tem como barrar esse povo e graças a Deus que a maré estava alta hoje, o que afastou o pessoal da praia”, desabafou.

Pontal do Paraná até o momento não registrou nenhum caso de Covid-19. O Litoral do Paraná tem 22 casos, sendo 16 em Paranaguá, dois em Guaratuba, dois em Matinhos e dois em Morretes.

Cousseau atua também como chefe de fiscalização na cidade e afirma que esse feriado é um dos mais movimentados dos últimos meses no Litoral. “Estamos com a Guarda Municipal nas ruas para evitar aglomeração e um controle é realizado nos comércios para uso de máscaras, mas é difícil para uma cidade de 30 mil habitantes passar a tem 70 mil de uma hora para outra em um momento como esse”, concluiu.

A Ecovia confirmou que 13 mil veículos desceram a BR-277 na quinta-feira (30). Já nesta sexta, até 13h30, foram 6,8 mil, com pico ocorrido por volta das 11 horas.