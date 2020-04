Exame descarta coronavírus em paciência que morreu com suspeita da doença em Jacarezinho

Crédito da foto Para aciente faleceu na quarta-feira na Santa Casa de Jacarezinho - Foto: Antônio de Picolli

O Comitê Gestor do Plano de Prevenção e Contingenciamento em Saúde do Covid-19 de Jacarezinho informou na noite de ontem (10), que a paciente de 53 anos que morreu na manhã de quarta-feira (8), na Santa Casa de Jacarezinho, com suspeita de coronavírus, não estava infectada pela doença.

A paciente deu entrada na unidade hospitalar na noite de terça-feira (7) com quadro de insuficiência respiratória grave, e faleceu na manhã do dia seguinte.

Uma tomografia revelou a suspeita de covid-19 e amostras da paciente foram enviadas ao Laboratório Central do Estado (Lacen), que descartou infecção por coronavírus.

De acordo com o último boletim epidemiológico, o município de Jacarezinho tem sete casos suspeitos de covid-19 em investigação.