Exame descarta coronavírus em paciente levado à UTI no domingo

Crédito da foto Para Tribuna do Vale

A Secretaria Municipal de Saúde de Santo Antônio da Platina informou no fim da tarde desta quinta-feira (9), que o resultado do exame realizado no paciente de 54 anos que precisou ser entubado no último domingo (5) no Pronto Socorro Municipal e transferido para a UTI de Jacarezinho testou negativo para covid-19.

Ainda de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o paciente apresentou melhoras em seu quadro clínico e está reagindo bem sem uso de respiradores.

De acordo com o último boletim epidemiológico do coronavírus divulgado na tarde desta quinta-feira pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), não há casos suspeitos de covid-19 em investigação, em Santo Antônio da Platina. Até o momento 17 casos suspeitos foram descartados no município.