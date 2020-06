Exames descartam mais nove casos de Covid-19 em Jacarezinho

A prefeitura de Jacarezinho emitiu um novo boletim epidemiológico nesta sexta-feira (19), onde apresenta cinco casos descartados pelo Lacen e outros quatro por laboratórios particulares.

Ao todo 497 resultados já foram descartados para Covid-19 no município. São 30 casos confirmados e destes, 26 já recuperados. Agora são 72 casos em investigação com as seis amostras que foram enviadas hoje (19) para o Lacen.