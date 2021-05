Faleceu aos 38 anos de idade, o jornalista e proprietário do Portal Ourinhos Notícias – Felipe Chamorro

Crédito da foto Para Divulgação Redes Sociais

Faleceu na tarde de hoje 25/05/2021, o Jornalista e proprietário do Portal Ourinhos Notícias, Felipe Chamorro, o qual estava com complicações no fígado

Felipe Chamorro encontrava-se internado na Santa Casa de Misericórdia de Ourinhos, onde tratava de uma hepatite.

Além de proprietário do site de “Ourinhos Notícias”, Felipe atuou como Secretário Municipal de Comunicação de Ourinhos no primeiro mandato do prefeito Lucas Pocay e no mandato atual, atuava como Secretário Municipal de Cultura da cidade de Ourinhos.

Deixamos aqui os nossos sinceros sentimentos aos familiares e amigos, que Deus na sua infinita bondade, conforte a todos nessa triste despedida.

