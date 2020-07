Festa Julina marca início das férias do Colégio Magnus

Crédito da foto Para Assessoria

Os alunos do Colégio Magnus entram em férias à partir desta sexta-feira (10). E para marcar a data, a escola promove uma grande – e virtual – Festa Julina. O recesso só é possível graças a manutenção do planejamento de aulas, que manteve rigorosamente em dia o calendário escolar para o ano letivo.

O arraiá online do Colégio Magnus contará com música ao vivo, trajes típicos e brincadeiras tradicionais desta época do ano. Além disso, a escola já distribuiu prendas com adereços e doces que igualmente fazem parte da tradição junina.

Posteriormente à celebração os alunos terão duas semanas inteiras de descanso, com o retorno das aulas online previsto para o dia 27, uma segunda-feira. É importante mais uma vez deixar claro que o Magnus tem uma forte rotina de aulas ao vivo via aplicativo, mantendo inclusive os horários das aulas, de modo que a suspensão das atividades presenciais não causou prejuízos didáticos aos alunos.

O colégio desenvolveu ainda um moderno sistema de avaliações online, que garante a confiabilidade das provas. Soma-se a tudo isso o maior conteúdo autoral de aulas online de toda a região e toda a estrutura digital do portal do Objetivo, fornecedor de material didático, que disponibiliza inúmeros conteúdos aos alunos.

DATAS COMEMORATIVAS

Apesar da pandemia suspender atividades presenciais, o Colégio Magnus fez questão de comemorar as datas importantes que compõe o calendário escolar, como Dia das Mães,. Páscoa (celebradas virtualmente e com grande participação dos alunos) e agora a Festa Julina.