Ficafé 2020 começa com expectativa de projeção do café do Norte Pioneiro

A Ficafé (Feira Internacional de Cafés Especiais do Norte Pioneiro do Paraná) 2020 começa na próxima terça-feira (20) com a missão de manter o volume de negócios que a região, dona de um excelente nível de produção cafeeira, tem com a cultura. Em uma edição 100% digital, a feira tem uma vasta programação voltada a produtores, compradores e consumidores.

Enorme vitrine do café do Norte Pioneiro para o Brasil e para o exterior, a Ficafé tem toda uma estrutura de plataforma digital para manter o nível de exposição e garantia de negócios aos produtores da região.

A programação 2020 tem quatro pilares, feitos para atender os diferentes públicos e interesses: produção de cafés especiais, cafés especiais – coffe lovers, fritucultura e avicultura. A abertura da Ficafé será na terça-feira às 9h e segue até a noite de quinta-feira.

Outras programações já conhecidas das edições da feira se mantém em 2020. São os casos do Concurso de Cafés Especiais do Norte Pioneiro, leilão de lotes de cafés especiais e uma variada gama de palestras e oficinas sobre diferentes temas ligados à produção e consumo do café, além da exposição de maquinários, equipamentos, insumos e serviços.

As inscrições estão abertas e são realizadas pelo site www.ficafe.com.br . Maiores informações também podem ser obtidas pelo telefone (43) 99669 0933 ou pelo e-mail ficafe@uol.com.br

Odemir Capello, consultor e gestor do projeto Cafés Especiais do Sebrae/PR, diz que a Ficafé e outras ações, como o trabalho de preparação para conquista de certificações, aumento da produtividade, incentivo à qualidade do produto e a formação de lotes de cafés diferenciados proporcionam que a região tenha visibilidade nacional e até internacional. “O pequeno produtor que trabalha sozinho dificilmente tem recursos e meios para conseguir crescer em larga escala. Por isso, adotamos a estratégia de trabalhar de forma coletiva, com apoio de associações e cooperativas para agregar valor e conquistar benefícios para todos”.

CONHEÇA O EVENTO

A Ficafé é o maior evento de inovação em cafeicultura do Paraná e um dos maiores do Brasil. O evento acontece desde 2007 e movimenta toda a economia do Norte Pioneiro, sendo uma vitrine para os cafés especiais da região para o Brasil e exterior. Além da programação já especificada, o evento ainda conta com rodadas de negócios, workshops, e networking entre os membros dessa importante cadeia produtiva.

Anualmente a feira conta com, em média, 4 mil visitantes, 70 marcas expositoras, gerando cerca de 12 milhões em negócios, diversos estados brasileiros representados por seus produtores, empresários e/ou governo, 2 mil sacas de cafés comercializadas e 27 municípios da região produtores de café, representando milhares de produtores.

A Ficafé 2020 é uma realização da Acenpp (Associação dos Cafés Especiais do Norte Pioneiro do Paraná), Cocenpp (Cooperativa de Cafés Especiais do Norte Pioneiro do Paraná) Indicação de Procedência do Norte Pioneiro do Paraná e Sebrae/PR, com patrocínio da CAIXA e apoio da prefeitura municipal de Jacarezinho, IDR-Paraná, governo do Estado do Paraná, Sincafé (Sindicato dos Corretores de Café no Estado do Paraná, Fercomércio, Senac, Sistema Faep, Museu do Café, Amucafé (Associacão das Mulheres do Café do Norte Pioneiro), Probat, Seara, Uenp (Universidade Estadual do Norte do Paraná) e Yara.