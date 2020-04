Fórum destina mais de R$ 380 mil para auxílio no combate ao Covid-19 na região de Jacarezinho

Crédito da foto Para Foto arquivo: Tribuna do Vale

R$ 383.727,44 dos recursos judiciários de Jacarezinho serão destinados ao combate do novo coronavírus (Covid-19) na região da cidade. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (16).

A determinação de reverter o montande é do presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, desembargador Adalberto Jorge Xisto Pereira. O valor será para compra de materiais, equipamentos médicos, insumos, medicamentos e contratações de serviços necessários.

O valor foi repassado à Secretaria Estadual de Saúde. R$ 181.827,31 foram destinados pelo juízo da vara dos juizados especiais e outros R$ 201.900,13 pelo juízo da vara criminal, ambos de Jacarezinho. Foi repassado especificamente à 19ª Regional com sede em Jacarezinho, R$ 323.157,00.

Segundo o documento divulgado pelo fórum, os valores já foram creditados na conta gerida pelo FUNSAÚDE no início de abril. “Esta ação representa uma mudança de postura do poder judiciário paranaense, que antecipou a gravidade da emergência sanitária e rapidamente destinou valores para cumprir a função social de promover a saúde pública”, diz o documento.

Ainda conforme o documento, as verbas fazem parte das contas judiciais de depósitos de recursos provenientes do cumprimento da pena de prestação pecuniária, transação penal e suspensão condicional do processo, “decisões que são dadas em processos criminais”.

No momento em que as ações valem mais que as palavras, o poder judiciário jacarezinhense demonstra estar ao lado da população no combate a um inimigo comum, invisível, que não faz acepção de pessoas, mostrando-nos, mais uma vez, que somos todos apenas humanos, apesar de nossas diferenças”, finaliza o documento.

NOTA À IMPRENSA

Fonte: https://portaljnn.com/