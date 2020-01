Ganhador não retira prêmio de R$ 41 mil da Mega-Sena

Crédito da foto Para Acertador fez a aposta na Lotérica Camisa 10 - Foto: Antônio de Picolli

Um acertador de cinco dezenas da Mega-Sena, concurso 2214, realizado no dia 7 de dezembro do ano passado, cuja aposta foi feita na Lotérica Camisa 10, no centro de Santo Antônio da Platina, não havia comparecido até à tarde desta sexta-feira (10) para retirar o prêmio de R$ 41.300,51.

As seis dezenas sorteadas foram 04 -10 -18 -30 -34 – 47. O prêmio principal daquele sorteio acumulou, mas o sortudo que fez a “fezinha” na lotérica platinense, que levou o rateio do segundo prêmio, ou perdeu o bilhete ou esqueceu-se de conferir os números sorteados.

Pelas regras das loterias, os ganhadores de qualquer um dos sorteios da Caixa têm até 90 dias após a realização do concurso para retirar o valor do prêmio. De acordo com a Caixa, o dinheiro dos prêmios prescritos (não resgatados no prazo) é repassado integralmente ao Fundo de Financiamento Estudantil (FIES). O programa oferece créditos para estudantes cursarem o ensino superior em universidades privadas.