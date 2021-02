Governadores que “fecharem estado” devem pagar auxílio, diz Bolsonaro

“A pandemia nos atrapalhou bastante, mas nós venceremos esse mal. Pode ter certeza. O que o povo mais pede, e eu tenho visto em especial no Ceará, é trabalhar. Essa politicagem do fica em casa e a economia a gente vê depois, não deu certo e não vai dar certo. Não podemos dissociar a questão do vírus e do desemprego. São dois problemas que devemos tratar de forma simultânea e com a mesma responsabilidade”, ressaltou.

As declarações do presidente são feitas em um momento em que vários municípios do país, inclusive do Ceará, estão adotando os chamados “lockdowns” em uma tentativa de diminuir as altas taxas de contágio. Para ler a matéria completa no portal Metrópoles, clique aqui.