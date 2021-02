Governo anuncia ações para aumentar emprego e qualificação no Paraná

As novas medidas deverão ser cumpridas para evitar riscos de contaminação pelo Covid-19. O horário de funcionamento dos postos de atendimento do Sistema Nacional do Empregador (Sine) nos municípios segue as determinações das administrações municipais, tendo em vista os decretos municipais de enfrentamento do Coronavírus no Paraná. Em Curitiba, a Agência do Trabalhador Central de Curitiba seguirá com o horário de funcionamento normal das 13h às 17h.

Na hora de solicitar o Seguro-Desemprego, o trabalhador deve seguir alguns passos. Em primeiro lugar, é preciso baixar o aplicativo “Carteira de Trabalho Digital”, que é gratuito, preencher seu cadastro e habilitar o Seguro Desemprego na seção “Benefícios”. Depois de finalizado, a mensagem “aguardando liberação no posto” deve aparecer.

Parceria com Google

Ney Leprevost também anunciou que o Governo fará uma parceria com o Google. O objetivo é de proporcionar uma qualificação profissional para jovens de famílias com baixa renda. Além do Google e da Sejuf, a parceria inclui o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e a empresa JA Brasil. Através do programa Tech Já, será oferecido um curso de Tecnologia da Informação (TI).

Neste primeiro semestre de 2021, serão disponibilizadas 60 vagas em TI e, a expectativa até o final do ano, é formar mais 240 pessoas, o que vai beneficiar no total 300 jovens.

No Paraná, serão ofertadas inicialmente 300 vagas em 2021 para jovens que tenham vínculo com os Centros da Juventude de seus municípios. A primeira turma inicia em março e encerra em julho de 2021, com 60 vagas, no formato online.

O programa é totalmente gratuito para o participante e no final do curso haverá certificação pelo Google. Os participantes devem ter entre 18-29 anos e precisam ter renda familiar de até 1 salário mínimo por pessoa. ser ativos no Centro da Juventude do Paraná. Além disso, o indivíduo precisa ter concluído o ensino médio em escolas públicas, mas não pode ter uma graduação completa.

Ele também não pode estar trabalhando e nem estudando. Por fim, quem quiser participar deve ter disponibilidade para participar das aulas online e afinidade ou vontade de iniciar carreira com a área de TI.

Cronograma:

Inscrições: Até dia 23 de fevereiro de 2021 (terça-feira)

Avaliação dos selecionados: De 24 de fevereiro a 03 de março de 2021

Semana Experimental: De 08 a 10 de março de 2021

Início das aulas: Dia 15 de março de 2021

Para fazer sua inscrição no processo seletivo clique em: https://sforce.co/39gRUg2

Após realizar a inscrição é necessário aguardar instruções no email que foi cadastrado.

Carretas do Conhecimento

Em parceria da Fundação Volkswagen e o Senai-PR, o governo também anunciou o retorno do Carretas do Conhecimento, suspenso em março de 2020 pela intensificação da pandemia do Coronavírus.

A nova proposta que terá início no mês de março mantém os nove cursos que serão realizados agora em 30 localidades, com 90 turmas, prevendo capacitar mais de 1,6 mil alunos. Com a pandemia, as aulas foram adaptadas e serão realizadas 75% de maneira on-line, por Ensino a Distância (Ead), e os outros 25% de forma presencial, onde os alunos terão as aulas práticas nas unidades físicas do Senai em todo o estado, com toda a estrutura das unidades.

Ainda no primeiro semestre Curitiba, Campo Largo, Colombo, São José dos Pinhais, Paranaguá, Ponta Grossa, Guarapuava, União da Vitória, Pato Branco, Palmas, Francisco Beltrão, Cascavel, Marechal Cândido Rondon, Foz do Iguaçu, Toledo, Umuarama, Paranavaí, Londrina e Santo Antônio da Platina receberão as unidades móveis da Carreta do Conhecimento.

O projeto Carretas do Conhecimento oferecerá os seguintes cursos: panificação, costura industrial, aperfeiçoamento em mecânica industrial, manutenção e instalação de ar-condicionado split, mecânica de automóveis, aperfeiçoamento em eletricidade automotiva, noções de mecânica de motocicleta e instalações elétricas prediais.

Emprega Mais Paraná

Na mesma linha da ação que aconteceu no Litoral, a Secretaria da Justiça, Família e Trabalho (Sejuf), por meio do Departamento do Trabalho e Estimulo à Geração de Renda, vai intensificar a ação “Emprega Mais Paraná” ampliando a oferta de emprego aos municípios do Paraná.

Uma das ações que o ônibus itinerante vai realizar é a intermediação também das vagas da C.Vale que está disponibilizando 679 oportunidades de emprego para os moradores do município de Palotina e região Oeste do estado. As vagas estão sendo oferecidas nas Agências do Trabalhador de Alto Piquiri, Altônia, Assis Chateaubriand, Cafezal do Sul, Formosa do Oeste, Guaíra, Iporã, Maripá, Nova Santa Rosa, Palotina, Perobal, Pérola, São Jorge do Patrocínio, Terra Roxa e Toledo.

Dessas, 351 vagas são para auxiliar de produção avícola com a média salarial de R$1.470,43 e mais vale alimentação no valor de R$457,26 e benefícios e premiações.

As demais oportunidades são para os segmentos de atendente de lojas e mercados, bombeiro civil, vendedor, supervisor de manutenção, agrônomo, medicina veterinária, técnico agropecuário, supervisor administrativo, auxiliar de manutenção predial, operador de máquinas fixas, assistente e analista administrativo entre outros.

Recomeça Paraná

Com o anúncio do governo, as Agências do Trabalhador passam a ter microcrédito, qualificação profissional e inovação em 2021. A Sejuf participa do Grupo de Trabalho para Coordenação de Ações Estruturantes e Estratégicas para Recuperação, Crescimento e Desenvolvimento do Estado do Paraná, na busca de soluções para aos impactos relacionados à pandemia.

Uma ação que está sendo preparada para 2021 é o programa Recomeça Paraná, que tem como intuito ampliar a geração de emprego e renda com apoio das Agências do Trabalhador e assim fortalecer a retomada econômica no Paraná.