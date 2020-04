Homem de 23 anos do Rio Grande do Norte é o mais jovem a morrer pelo coronavírus no Brasil

Crédito da foto Para (Foto: Reprodução)

A Secretaria Estadual da Saúde Pública e a Secretaria Municipal de Saúde de Natal confirmaram na noite desta terça (31) a segunda morte por coronavírus no Rio Grande do Norte. A vítima é o gastrólogo Matheus Aciole, de 23 anos. Ele é a vítima mais jovem do coronavírus no país, segundo dados das secretarias estaduais.

O óbito ocorreu no início da noite desta terça-feira (31), em Natal. Na noite desta terça-feira (31), o resultado do exame foi positivo para Covid-19.

