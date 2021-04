Homem é preso após passar a mão e se esfregar em jovem dentro de ônibus de viagem

Photo Credit To PRF

Um homem, de 38 anos, foi preso por importunação sexual após assediar uma jovem, de 20 anos, dentro de um ônibus, no domingo (25). A vítima viajava na poltrona ao lado do homem e relatou para a equipe que ele começou a passar a mão nela sem qualquer consentimento e a esfregar o órgão genital nas pernas da jovem.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do ônibus de transporte coletivo interestadual, que seguia para Santa Catarina, parou no posto da PRF de Irati, na BR-277, e comunicou que uma das passageiras denunciou o homem que estava no banco ao seu lado.

Os policiais ouviram a vítima, natural de Curitiba, que viajava sozinha, e também testemunhas que estavam dentro do veículo e deram mais informações sobre o caso. O homem denunciado foi encontrado alterado, e foi necessário contê-lo com algemas.