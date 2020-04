Idosa de 91 anos se recupera do novo coronavírus após 10 dias de internamento no Paraná: ‘Estou maravilhosa’

Crédito da foto Para Arquivo pessoal

“Estou maravilhosa, estou aqui para o que der e vier!”, disse Vitalina Ferreira dos Santos, de 91 anos, após se recuperar do novo coronavírus. Ela ficou internada por 10 dias e recebeu alta médica neste domingo (5), em Cornélio Procópio, no norte pioneiro do Paraná.

“Foi uma notícia agradável. O médico chegou batendo palminha para mim, comemorando a minha vitória”, disse sobre o momento que recebeu alta.

A idosa mora em uma fazenda em Leópolis, também no norte pioneiro, e contou que tinha viajado para São Paulo (SP), no início de março, antes de ser infectada pela Covid-19.

“Se eu tivesse pensado bem eu não teria ido para lá, mas eu queria fazer uma visita para a minha neta mais velha”, relevou.

De acordo com a filha Vitalina dos Santos Barbosa, a mãe dela teve pneumonia e ficou internada por um dia na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital. Mas em nenhum momento apresentou um quadro grave de saúde.

“Eu não estou me contendo de alegria. Só um milagre mesmo. Minha mãe é cardíaca, tem pressão alta e a recuperação foi ótima. Os médicos estão pasmos de ver, isso é mão de Deus!” contou emocionada.

Vitalina e a filha, que a acompanhou no hospital, ficarão em isolamento domiciliar por dez dias, mesmo sem apresentarem sintomas da doença. A filha aguarda pelo teste da Covid-19.

Dona Vitalina é mãe de 10 filhos, tem 21 netos, 19 bisnetos e cinco tataranetos. Não à toa, ela disse que não vê a hora de abraçar todo mundo.

No hospital, segundo a filha, ela fazia videoconferência pelo celular com os familiares.

“Tenho saudades e com certeza quero ver todo mundo!”, destacou a idosa.