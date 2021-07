Imagens de fogo para salvar plantações viralizam; saiba (de verdade) onde aconteceu

Crédito da foto Para Imagens: Internet. 06/04/2021 – Titouan Rimbault.

Imagens de tonéis em chamas colocados por agricultores para salvar plantações se espalharam pela internet, na noite desta quarta-feira (28), e junto com o vídeo uma mensagem dizia que produtores de Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, que estariam utilizando-se do método. Porém, o vídeo em questão, não foi no Brasil. A apuração é do site boatos.org. A técnica é utilizada por agricultores do Sul, mas a imagem não foi feita no país.

Imagens: Internet. 06/04/2021 – Titouan Rimbault.

A mensagem espalhada pelos grupos de WhastApp fala sobre a técnica e que fica mais bonita na serra rio-grandense.

“Para não congelar as uvas, os produtores estão utilizando o fogo em tonéis, a técnica já é usada há alguns anos no Brasil e em outros países. Além da proteção é mais um espetáculo na Serra Gaúcha”. Diz a fake news.

Na verdade, as imagens são de vinicultores franceses, mais especificamente de abril deste ano, na vinícola Vincent Girardin.