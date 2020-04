Investcred doa 50 cestas básicas para famílias de Jacarezinho

Crédito da foto Para Assessoria

A Investcred, empresa de Jacarezinho, fez a doação de 50 cestas básicas para famílias carentes do município. A iniciativa é mais uma ação de cunho social da empresa agora no intuito de colaborar com quem esteja sofrendo com a grave crise econômica causada pelas restrições impostas em decorrência da pandemia de coronavírus.

Como em Jacarezinho várias atividades comerciais foram suspensas, muitas famílias têm passado por sérios problemas financeiros. Ciente disso, a empresa resolveu investir para amenizar o problema dessas pessoas.

As cestas básicas foram destinadas a famílias apontadas pelos colaboradores da Investcred, seguindo o critério de dar preferência para aquelas que estejam realmente passando por dificuldades.

“A família Investcred desde o início de suas atividades se pauta no compromisso social. E em uma situação tão grave como a que vivemos agora, de forma alguma deixaríamos de cumprir nosso papel social. Temos feitas seguidas ações beneficentes e faremos muitas outras, sempre no objetivo de diminuir o sofrimento daqueles que mais precisam de ajuda”, afirma a direção da empresa.

EMPRESA

Financeira e call center, a Investcred gera mais de 100 empregos diretos em Jacarezinho e hoje é uma das maiores empregadoras do município. Entretanto, o maior destaque da empresa tem sido pelas inúmeras ações sociais desenvolvidas junto a entidades e famílias carentes e o reconhecimento como uma das melhores empresas para se trabalhar em toda a região pelo tratamento diferenciado dado aos colaboradores.

Como forma de constante valorização, A Investcred faz questão de reconhecer e premiar a atuação dos colaboradores, que são os responsáveis diretos pelo crescimento da empresa. No fim do ano passado, por exemplo, houve uma premiação de mais de R$ 40 mil para os colaboradores destaques do ano, com a entrega de uma moto 0 km, televisões e muitos outros prêmios.-