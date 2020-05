Jacarezinho: ​Prefeito revoga decreto e atendimento noturno em Jacarezinho volta até às 20 horas

Crédito da foto Para pixabay imagens

O prefeito de Jacarezinho, Sérgio Eduardo de Faria, Dr. Sérgio revogou o decreto 7361/2020 do dia 18 de maio com a publicação do decreto 7371/2020 desta quarta-feira (27), onde estabelece o funcionamento do comércio noturno na cidade, restaurantes, bares e lanchonetes, somente até às 20 horas.

Segundo o novo decreto, o funcionamento poderá ser de segunda a sexta-feira, até às 20h, e aos sábados até às 14 horas. Somente estabelecimentos localizados nas margens das rodovias, para atendimento dos caminhoneiros e demais transportadores, poderão permanecer abertos nos finais de semana e após o horário indicado no artigo.

A lotação máxima poderá ser de até 50% da capacidade do local, de acordo com a deliberação do Corpo de Bombeiros. Os estabelecimentos serão obrigados a “reduzir número de mesas e manter distanciamento mínimo de 2 (dois) metros entre cada mesa”.

“RESTAURANTES, BARES e LANCHONETES congêneres poderão trabalhar fora do horário estabelecido neste decreto apenas com entregas em domicílio (delivery) e retirada no balcão, observando todas as regras de higiene e etiqueta determinadas pela Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde e Secretaria Municipal de Saúde”, diz o decreto.

“Os serviços de trailer de lanche food trucks e congêneres deverão ter atendimento exclusivo em serviço de entrega, retirando as mesas e cadeiras de atendimento ao público seguindo assim os mesmos horários estabelecidos aos restaurantes Bares e Lanchonetes”. Leia o decreto na íntegra.