Jacarezinho: Betão da Curva destaca programa Compra Direta Vereador participou da reunião nesta tarde

Photo Credit To Assessoria

O vereador de Jacarezinho José Roberto de Souza Assis, o Betão da Curva (PSD) destacou na tarde desta quinta-feira, 18, sobre o Programa Compra Direta de Produtos da Agricultura Familiar para a Merenda Escolar. Ele foi um dos vereadores que participou da apresentação que aconteceu no Plenário da Câmara Municipal.

Segundo informações da Assessoria de Imprensa da Prefeitura o objetivo da ação é incentivar e dar todo o suporte para que produtores familiares possam ser fornecedores de suas produções ao Estado, garantindo assim aumentos que podem ser significativos em suas rendas. A ação da tarde desta quinta-feira foi uma parceria entre o Governo do Estado com a Prefeitura.

Também participaram do evento a vice-prefeita Patrícia Martoni, secretários municipais, o diretor da Seab (Secretaria do Estado da Agricultura e Abastecimento), Fernando Emanuel e representantes de outros órgãos do Estado veiculados ao trabalho no campo, além dos vereadores Nilton Stein, Dorival de Souza e Antônio Neves Neto.