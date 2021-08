Jacarezinho: Betão da Curva visita Aterro Sanitário

Crédito da foto Para Assessoria

O vereador de Jacarezinho José Roberto Souza de Assis, o Betão da Curva, esteve visitando nesta semana o Aterro Sanitário. Acompanhado do comunicador Claubinho Souza eles também estiveram na associação de reciclagem.

“É importante estarmos conversando com todos os envolvidos neste projeto sobre a coleta de lixo. Escutamos todas as demandas tanto dos coletores, do pessoal da associação. Iremos questionar alguns pontos o Poder Executivo. O papel do vereador é poder verificar todos os pontos antes de uma votação importante como esta”, finaliza Betão da Curva.