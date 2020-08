Jacarezinho: Câmara Municipal está com atendimento normal

Photo Credit To Assessoria Marcos Junior

O Poder Legislativo de Jacarezinho já está realizando o atendimento normal para o público externo. Os funcionários realizam revezamento para evitar um número maior de pessoas e as medidas de segurança estão sendo tomadas como a utilização de máscara e álcool em gel.

O Procurador do Legislativo Luiz Henrique Néia Giavina Bianchi explica que anteriormente os serviços eram realizados apenas internamente. “As pessoas que necessitam de algum serviço podem procurar o órgão. Cumpre destacar que, conforme Lei Estadual para adentrar ao prédio é necessária a utilização de máscara”, enfatiza.

Diante da situação da pandemia da COVID 19, a Câmara Municipal funcionou por um período somente com atendimento interno. Com distanciamento entre os bancos no plenário, a população pode acompanhar presencialmente às sessões ordinárias da Câmara Municipal todas as segundas-feiras às 18h30. Além disso, os moradores podem utilizar o aplicativo de whatsapp pelo número (43) 3525-8924 para repassar os problemas enfrentados, inclusive com fotos, para serem enviados ofícios solicitando explicações dos setores competentes.