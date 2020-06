Jacarezinho chega aos 30 casos de Covid-19 com 26 recuperados

Crédito da foto Para Pixabay

Jacarezinho chegou aos 30 casos positivos do novo coronavírus (Covid-19). Nesta quarta-feira (17) houve uma confirmação de um paciente de 39 anos que apresenta sintomas desde quinta-feira (11). De todos os confirmados, 26 já estão recuperados.

Também nesta quarta (17) um dos casos positivos saiu do tempo de contágio e é considerado recuperado. Ao todo foram descartados nesta quarta, 17 casos que estavam em investigação, mas outras nove amostras foram encaminhadas para análise e agora são 63 no total. 486 casos já foram descartados em Jacarezinho.

“O Comitê da Covid-19 agradece a todos os que estão colaborando, mantendo o distanciamento social, e renova o pedido para que todos mantenham os cuidados de higiene e distanciamento. A fiscalização está sendo intensificada, com o apoio da Polícia Militar do Paraná, em parceria com a Vigilância Sanitária”, destacou o comunicado da prefeitura.