Jacarezinho: “Com nova concessão, carteirinhas de isenção não irão mais valer”, lembra Frente Municipal do Pedágio

Crédito da foto Para Assessoria

As tradicionais ‘carteirinhas’ que dão isenção do pedágio instalado na divisa entre São Paulo e Paraná irão deixar de valer. Esta informação foi repassada durante a Audiência Pública realizada por lideranças no município de Jacarezinho na manhã desta terça-feira, 22.

A situação das carteirinhas é concedida através de liminar devido a situação da instalação da Praça de Pedágio estar sendo questionada na Justiça. Com a nova concessão, o trecho será legalizado e os documentos perderão o valor de isenção.

A população pode acompanhar o debate pelo canal oficial do facebook da Câmara Municipal e a elaboração do documento será entregue para a Frente Parlamentar Estadual para incorporar na ação que acontece no Paraná.

Desde o início do mês os vereadores Nilton Stein, Dorival de Souza, o Val, e Luiz Sérgio Marques de Moraes, o Serginho Marques, Representando: a ACIJA Walmir de Araújo, a Prefeitura José Antônio Costa, a Associação dos Moradores do Bairro Aeroporto Eleodoro Léo e a Sociedade Civil Iraci Baggio.



Atualmente o município conta com uma das tarifas mais caras do Estado. O trecho sempre foi alvo de duras críticas e manifestações. No mês de novembro o atual modelo será encerrado para uma nova licitação.

O vereador Nilton Stein que é uma das lideranças à frente deste movimento municipal explicou que a iniciativa é somar forças. “Queremos apresentar dados municipais de como foi impactado os últimos anos nossa cidade. Além disto, com este novo modelo que está sendo apresentado também iremos apontar a situação que poderá atingir nossa cidade”, argumenta.





O vereador Luiz Sérgio Marques de Moraes, o Serginho Marques, também ressaltou seu ponto de vista. “É necessário que seja visto pelo menor preço e que as obras possam ser realizadas. Este modelo de outorga não leva nenhum benefício para a população”, lembra.

Para o vereador Dorival de Souza, o Val, é importante mais este debate com a comunidade jacarezinhense sobre esta situação que afeta o município de Jacarezinho por muitos anos. “Estamos pagando um preço alto por estradas não duplicadas”, ressalta. Ainda no mês de junho deverá acontecer uma Audiência Pública aberta para a comunidade, de forma virtual devido as medidas de restrições, para o debate.

Mais forças

Outro vereador que também destacou apoiar a iniciativa é José Roberto Souza de Assis, o Betão da Curva. Ele ressaltou que esteve na Audiência Pública feito no âmbito estadual em Cornélio Procópio também. “Temos que mostrar a realidade sobre como afeta este pedágio em nossa população”, lembra.

Também estiveram a vice-prefeita Patrícia Martoni, o Presidente OAB Dirceu Rosa, a Associação dos Horticultores de Jacarezinho, APP Sindicato, Policia Militar, e a ex-prefeita e representando o deputado Arilson Chiorato, Tina Toneti, e o veredor Antônio Neves Neto.