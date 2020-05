Jacarezinho: Com quatro confirmados hoje, COMITÊ pede conscientização da população

Crédito da foto Para Marcos Junior

O Comitê Gestor do Plano de Prevenção e Contingenciamento em Saúde do COVID 19 em Jacarezinho confirmou durante uma LIVE quatro novos casos de no município nesta quinta-feira, 21. No meio da manhã o Blog do Marcos já havia informado os dois primeiros casos. Com estes novos números o município de Jacarezinho contabiliza 6 casos confirmados.

Segundo a nota divulgada pelo Comitê durante a manhã, dois casos são profissionais de saúde que apresentaram e fizeram o teste do Laboratório Central do Estado. Os outros dois casos confirmados durante a live são dois parentes (marido e filho) da mulher que foi diagnosticada e internada na segunda-feira.

Durante a apresentação da LIVE, o prefeito Sérgio Eduardo participou e falou sobre a possibilidade do fechamento do comércio noturno, medidas mais duras e ações que podem ser realizadas nos próximos dias. Participaram o Secretário Municipal de Saúde Marcelo Nascimento, a Diretora da Vigilância Epidemiológica Suelene Manfré, o Presidente da Santa Casa Nilton José de Souza e o vereador Nilton Stein.

Além das explicações realizadas pelos profissionais durante a apresentação, eles responderam perguntas das pessoas que assistiam a transmissão. “Renovamos o pedido para que todos mantenham os cuidados exaustivamente anunciados, como lavar as mãos com frequência, utilizar álcool em gel sempre que possível, máscaras e distanciamento social”, finaliza o Comitê Gestor.