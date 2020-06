Jacarezinho: Comitê gestor esclarece sobre caso de paciente que faleceu com Covid-19

Crédito da foto Para Divulgação

O comitê gestor do plano de prevenção e contigenciamento em saúde da Covid-19 – Jacarezinho emitiu uma nota de esclarecimento na tarde desta segunda-feira (29) a respeito do caso do paciente que faleceu neste domingo (28) com o novo coronavírus.

Segundo o comunicado, o paciente portador do novo coronavírus (Covid-19) não morava em Jacarezinho. “Em razão disso, a confirmação do óbito não será inserida em nosso Boletim Diário”.

“O paciente, com 71 anos de idade, estava residindo em Cambará (PR) e deverá ser computado naquele município”, destacou o comunicado.