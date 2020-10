Jacarezinho decreta abertura do comércio neste domingo

Photo Credit To Sábado Jacarezinho também terá horário estendido até as 17 horas CRÉDITO: Antônio de Picolli

O prefeito de Jacarezinho, Sérgio Eduardo Emygdio de Faria, decretou, a autorização de abertura excepcional dos estabelecimentos não essenciais do comércio, no domingo, 11 – dia que antecede o feriado de 12 de outubro, que se comemora o Dia da Criança, bem como o Dia de Nossa Senhora Aparecida (padroeira do Brasil).

Portanto, fica autorizado a abertura e funcionamento dos estabelecimentos comerciais das 9 às 13 horas, devendo ser respeitadas todas as normas de prevenção e combate ao COVID-19.

A implantação gradativa do retorno de atividades comerciais no Município, fica autorizada desde que adotados critérios rigorosos de proteção sanitária, somada à efetiva e ostensiva fiscalização a ser realizada por parte do Poder Público Municipal.

O decreto, 7540/2020, destaca que apesar do país estar passando por um momento complexo, carece de esforço em conjunto, tanto do poder público, quanto da iniciativa privada na gestão e adoção das medidas necessárias que a situação demanda.

A abertura do comércio não essencial em Jacarezinho, se deve pela imediata necessidade de manutenção da economia, emprego e bem-estar social. Bem como, pela necessidade de incrementar as vendas no comércio local, gerando a possibilidade de maior geração de receitas aos empresários, como forma de recuperar as perdas ocorridas em função da situação das restrições de atendimento impostas pela pandemia.

EXPECTATIVA DE VENDAS – O gestor de negócios, Valmir de Araújo, da Associação Comercial e Empresarial de Jacarezinho (Acija), declarou que as empresas estão otimistas em relação ao Dia das Crianças, visto que os comércios não essenciais passaram por muitas dificuldades por restrições em virtude da pandemia.

Por isso, a abertura do comércio será facultativa no domingo, abre quem quer. “No sábado também teremos horário estendido até as 17 horas. Foi uma decisão conjunta com a prefeitura que flexibiliza os horários de compras para os consumidores, podendo evitar aglomerações, e seguindo todos os protocolos sanitários exigidos”, explica.