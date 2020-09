Jacarezinho e Região: PREMETALMIX a sua melhor opção em concreto usinado para sua obra!

Photo Credit To Assessoria

Por meio de uma equipe técnica altamente capacitada, nossa empresa ”Premetalmix”realizamos serviços em toda região empreendimentos imobiliários, em obras de infraestrutura e edificações nessas fotos amigos e clientes podem observar um pouco sobre nosso trabalho na cidade Ourinhos em uma obra de um grande estacionamento.

Nossa empresa conta com o que há de mais moderno em nível de serviço e desenvolvimento de nossos produtos e serviços oferecendo as melhores soluções para nossos clientes.A Premetalmix além do concreto usinado também conta com o sistema de bombeamento de concreto para facilitar ainda mais sua obra, com preços acessível e alta qualidade.

Premetalmix qualidade em concreto usinado ao seu alcance.

Cidade: Jacarezinho-PR

Endereço: BR-153 ao lado do 2º Batalhão da Polícia Militar

Telefone: (43) 3525-4045 e (43)99146-1553