Jacarezinho: Em breve será lançado o edital para construção do Centro de Especialidades

Photo Credit To Marcos Junior

O Presidente do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro (CISNORPI) e prefeito de Jacarezinho Marcelo Palhares se encontrou nesta semana com o Secretário Estadual de Saúde do Paraná Beto Preto. Ele enfatizou que nos próximos dias será lançado o edital para a construção do Centro de Especialidades Médicas.

A obra está estimada em mais de R$ 10 milhões e prevê no projeto a construção de um complexo de mais de 3 mil metros quadrados, com 25 consultórios médicos, oito consultórios odontológicos, 17 salas de exames e diagnósticos, um laboratório de próteses odontológicas, um laboratório de análises clínicas, farmácia e sala para pequenas cirurgias.

“É importante esta conversa sobre o nosso Consórcio que é uma referência de saúde em todo o Estado do Paraná. Temos vários convênios com a SESA que possibilitam atendimento de qualidade para a população do Norte Pioneiro”, ressalta Marcelo Palhares. O CISNORPI atende 22 municípios da região com consultas eletivas e especializadas. Nos últimos anos vários serviços estão sendo descentralizados para melhor atender aos pacientes que necessitam de atendimento.