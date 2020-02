Jacarezinho: Informações Sobre Piso Salarial Dos Professores

Crédito da foto Para Marcos Junior

A vereadora de Jacarezinho Patrícia Martoni protocolou recentemente na Câmara Municipal o Requerimento 06/2020 que solicita informações sobre o Piso Salarial Nacional dos Professores. Ela destaca que nacionalmente ele foi reajustado em 12,84% perfazendo a importância de R$ 2.886,24 (dois mil oitocentos e oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos), com vigência a partir de janeiro de 2020.

“É importante destacar que no final de 2019 houve o Projeto de Lei para reajuste do subsídio do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais”, ressalta a vereadora Patrícia Martoni. Em seu documento ela ainda destaca sobre a possibilidade do município seguir o Piso Salarial Nacional dos Professores e também quando será enviado para a Câmara Municipal este projeto.