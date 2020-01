Jacarezinho: Investimento irá auxiliar atividades esportivas

Crédito da foto Para Marcos Junior

Os vereadores de Jacarezinho Fúlvio Boberg e Luiz Carlos do Nascimento destinaram aproximadamente R$ 76 mil para o Departamento Municipal de Esportes. O recurso foi destinado através das Emendas Impositivas 7, 8, e 9/2019 aprovado por unanimidade pela Câmara Municipal.

O recurso teve a seguinte distribuição: R$ 36.074,06 para Aquisição de Material Esportivo, R$ 20.000,00 para Serviços de Arbitragem, R$ 15.000,00 para Premiações de Pessoa Física e R$ 5.000,00 para Premiações Artísticas e Culturais. O valor teve a contribuição dos vereadores, sendo R$ 52.055,55 de Luiz Carlos do Nascimento e R$ 24.018,51 de Fúlvio Boberg.

Em 2019, o vereador destinou Emenda Impositiva para a compra de materiais esportivos (como bolas e uniformes para as atividades). Também houve a contratação do “Craque Neto” e a árbitra “Ana Paula de Oliveira” para a final do Campeonato Rural.

“A prática de esportes beneficia grandiosamente as pessoas e até mesmo a sociedade, pois reduz a probabilidade de aparecimento de doenças, contribui para a formação física e psíquica além de desenvolver e melhorar tais formações”, finaliza Luiz Carlos do Nascimento.