Jacarezinho: Jacarezinho em o dia Municipal da Esclerose Múltipla

Crédito da foto Para Marcos Junior

Desde o dia 20 de maio o município de Jacarezinho conta com o “Dia Municipal da Esclerose Mútlipla”. O Projeto apresentado pelo vereador Nílton Stein e sancionado através da Lei 3.777/2020 garante atendimento e vagas de estacionamento preferenciais aos respectivos portadores.

A data comemorativa será no dia 30 de agosto de cada ano, seguindo o dia da Conscientização Nacional (Agosto Laranja). A Lei tem como objetivo maior garantir aos portadores mais direitos dentro da municipalidade, direitos como: atendimento preferencial e vaga em estacionamento preferencial.

Garante também que no mês de agosto possa ser feito um trabalho de conscientização, sendo: palestras, debates, aulas e seminários que contribuam para a conscientização e divulgação de informações acerca da doença.

Esclerose Múltipla

A Esclerose Múltipla (E.M.) é uma doença crônica autoimune não contagiosa do sistema nervoso central (SNC), que afeta a bainha de mielina, capa de gordura que reveste o neurônio, mais especificamente o axônio. Muito pelo contrário do que se pensa, sua maior incidência está em pessoas jovens, na faixa etária entre 20 e 40 anos podendo deixar sequelas para uma vida toda, fazendo com que a pessoa adquira uma deficiência física que não tenha nascido junto com ela.

Seu Diagnóstico é feito pelo neurologista através de uma série de exames, após a pessoa apresentar um surto (crise), sendo o mais importante a ressonância magnética, onde se constatam as lesões nos neurônios.

Não existe prevenção para a EM, no entanto, o diagnóstico precoce, juntamente ao tratamento adequado e atividade física, faz com que o paciente portador leve sua vida normalmente, dentro das suas possibilidades e limitações.