Jacarezinho mantém média de recuperados da Covid-19 acima de 50%

A cidade de Jacarezinho mesmo com o aumento do número de casos positivos do novo coronavírus (Covid-19), tem mantido uma média de recuperados acima dos 50% já há algum tempo.

No último boletim deste domingo (12), a cidade tinha 56 casos ativos, 66 recuperados (54% do total), 27 em investigação, 1169 descartados e apenas um óbito até o momento. No total já foram registrados 122 pacientes positivos desde o começo da pandemia.

Segundo a vigilância epidemiológica, neste domingo foram nove casos confirmados e quatro recuperados. Dos nove casos positivos deste domingo, um era considerado moderado e a paciente preciso de internamento, mas já recebeu alta e termina o período de isolamento em casa.

Todos os outros casos positivos do domingo (12) estão em isolamento domiciliar. Neste domingo também houve 68 casos descartados para o novo coronavírus.