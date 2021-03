Jacarezinho: Município deve imunizar 1,3 mil pessoas entre hoje e amanhã

Photo Credit To Assessoria

O município de Jacarezinho pretende imunizar 1,3 mil pessoas com mais de 70 anos entre hoje e amanhã (sexta-feira, 26, e sábado, 27). A faixa etária deve receber a primeira dose da vacina contra Covid-19 em uma grande ação da secretaria municipal de Saúde, que realiza drive-thru no Posto Central e também no Posto do Parque Bela Vista.

Hoje a vacinação se estende até as 15h e amanhã acontece das 8h30 às 11h30, nestes mesmos dois locais de imunização. A expectativa é que já nos próximos dias tenha início a aplicação de doses para outras faixas etárias.

Segundo o prefeito Marcelo Palhares a prefeitura fará todos os esforços possíveis para garantir que toda a população seja imunizada o quanto antes. “É uma alegria enorme ver que mais e mais pessoas estão recebendo as vacinas. Também estamos fazendo nossa parte para tentar adquirir um grande número de doses e conseguir levar a imunização para a população de Jacarezinho em um prazo relativamente curto de tempo”.