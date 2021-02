JACAREZINHO: MUNICÍPIO GARANTE APOIO À PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE NOVA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DA UENP

Photo Credit To Assessoria

O município de Jacarezinho garantiu total apoio ao projeto que prevê a construção de uma nova clínica de fisioterapia da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP). Representantes da equipe de governo e da instituição estiveram reunidos recentemente para debater o tema.

O novo bloco terá aproximadamente 1.700m², com tempo estimado de 18 meses de construção e valor de R$ 3,2 milhões para a obra. A clínica conta com área de cardiologia, pneumologia, inalação, neurologia, pediatria, ortopedia, hidroterapia, gerontologia e setor administrativo.

Segundo o prefeito Marcelo Palhares o projeto terá apoio incondicional do município para ser executado. “A prefeitura prestará o apoio que for necessário para o desenvolvimento da clínica de fisioterapia. Também vou alinhar as questões com o governo do Estado. Para a obra, nós já temos projetos prontos para as ruas no entorno da construção, então ficará de fácil acesso à população”.

Na reunião estiveram presentes a reitora da UENP, Fátima Aparecida da Cruz Padoan, o secretário municipal de Desenvolvimento Urbano, Wagner Rodelli Bergamaschi, o secretário de Gabinete, Fúlvio Boberg, a assessora técnica e arquiteta Letícia Sacoman Sampaio e o coordenador geral da secretaria de Obras e engenheiro Felipe Scala Frâncica, ambos do departamento de Planejamento e Avaliação Institucional da UENP, e o assessor técnico da Casa Civil, Jaime Antonio de Camargo Ferreira.