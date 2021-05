Crédito da foto Para Assessoria

O município de Jacarezinho segue com um amplo trabalho de limpeza pública realizado em todas as regiões da zona urbana. As ações seguem o cronograma da secretaria municipal de Conservação Urbana e têm como objetivo manter espaços públicos limpos.

O município ainda orienta que moradores colaborem com a limpeza pública e coloquem lixos e entulhos nas ruas e calçadas especificamente nos dias da coleta em seus bairros