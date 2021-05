Jacarezinho: Nilton Stein solicita tolerância de 10 minutos em Zona Azul

Photo Credit To Assessoria

O vereador de Jacarezinho Nilton Stein (PT) solicitou recentemente através do Requerimento 56/2021 sobre a possibilidade de estipular um tempo de 10 a 15 minutos de tolerância na Zona Azul. A medida busca atender o pedido da população que precisa utilizar alguma ação rapidamente na área estipulada.

“Desde novembro de 2019 foi criado o sistema Zona Azul que garante uma rotatividade do estacionamento. Seria importante esta situação que iria poder dar mais comodidade as pessoas que precisam de poucos minutos para resolver algo”, explica Nilton Stein.

O Poder Executivo respondeu através do Requerimento de Informações 81/2021 que na assinatura do contrato da época não foi observada esta situação, sendo que o prazo de vigência é de 120 meses. “Portanto, o Município não tem gerência para alterar o contrato. Contudo, o Secretário se dispôs a buscar ações junto aos Administradores do estacionamento regulamentado, com o fim de melhorar o serviço prestado pela Zona Azul”, justifica a resposta.