Jacarezinho notifica mais um caso positivo de Covid-19, mas já é considerado recuperado

A prefeitura de Jacarezinho emitiu novo boletim epidemiológico nesta terça-feira (9), onde aparece mais um caso positivo de Covid-19 na cidade, porém, segundo as autoridades, o caso já é considerado recuperado.

De acordo com a publicação, o caso que deu positivo, o paciente já está fora do período de transmissão. Ainda segundo a nota, um outro caso foi notificado, mas está ainda como “em investigação”, pois o resultado saiu por um laboratório particular, sem credenciamento junto ao Lacen (Laboratório Central do Estado).

Por esta questão, a secretaria municipal de saúde fez coleta no paciente e enviou para o Lacen para contraprova e aguarda o resultado do exame. Neste período ele aparece no boletim como “em investigação”.

Jacarezinho tem ao total, sete casos em investigação que aguardam resultado de exames. 453 casos já foram descartados e dos 24 positivos para Covid-19, 23 já estão recuperados.

