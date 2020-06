Jacarezinho: Ong Nubia organiza campanha de doação de sangue

Crédito da foto Para Assessoria

Unidade de Coleta de Jacarezinho atende 22 municípios

A Ong Nubia Rafaela Nogueira, utilidade pública municipal, em parceria com a Unidade de Coleta e Transfusão de Sangue de Jacarezinho, divulgam campanha de doação de sangue, entre os dias 22 e 26 de junho. Para maior segurança de todes, devida a pandemia do Coronavirus, os horários podem ser programados e marcados através do telefone 043 3525-1395. Caso possa doar em outra data, aproveite e agende já o seu horário.

A Ong Nubia propôs essa campanha, alinhada com um movimento em âmbito nacional, em comemoração à retirada da restrição do Ministério da Saúde que impedia que homens gays, bissexuais, travestis e pessoas transexuais de doarem sangue. Cada doação pode salvar até 3 vidas, e a restrição impedia a coleta, estimada, de 18 milhões de litros de sangue anuais em um país que tem seus estoques esvaziados.

Convida-se, portanto, toda a população Jacarezinhense e da região, agora, sem exceção, que possam doar sangue para que programem com a Unidade de Coleta, que tem sede em Jacarezinho, mas que atende todos os 22 municípios contemplados pela 19º. Regional de Saúde. Todos os outros requisitos para a triagem da coleta continuam, como apresentar documento oficial com foto, ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50kg, não ter nenhum sintoma de resfriado nos últimos 7 dias, não ter realizado tatuagem/maquiagem definitiva/piercing nos ultimos 06 meses, e não ter tido exposição à doenças e infecções t transmissiveis pelo sangue. Por isso, pessoas que tenham vida sexual ativa sem parceiro estável nos últimos 06 meses, também, não podem doar. Saiba mais sobre em http://www.prosangue.sp.gov.br/artigos/quem_nao_pode_doar.html ou com a própria Unidade de Coleta.

Mais sobre a restrição

A restrição foi declarada inconstitucional, mês passado, pelo Supremo Tribunal Federal (STF), mas mesmo assim o Ministério da Saúde e Anvisa não encaminharam a decisão. Após nova pressão popular, e do movimento social LGBT+, finalmente o Ministério encaminhou na última sexta-feira, dia 12, a orientação aos gestores estaduais do SUS para retirarem a restrição.

Por isso, a Ong Nubia, criada pra garantir a cidadania da população LGBT+ de Jacarezinho, e região, organiza agora seu primeira campanha de doação de sangue, já que agora é permitido que homens gays e pessoas transexuais possam não apenas doar sangue, mas, principalmente, ter acesso à esta importante ação cidadã, em prol da soliedaridade e do bem estar comum. A ação faz parte também das comemorações do mês de Junho, que é comemorado mundialmente o Mês do Orgulho LGBT+. Saiba mais nas redes sociais da Ong.

Serviço

Unidade de Coleta e Transfusão de Sangue

Para agendar seu horário, ou para qualquer dúvida: 043 35251395

Coleta de Segunda a Sexta feira das 8:00 às 11:30. Na terça e quinta feira atendimento à tarde também, das 13:30 às 16:30.

Endereço

Rua Cel. Cecílio Rocha, 425, Centro, Jacarezinho/PR

Facebook da Unidade www.facebook.com/Unidade-de-Coleta-e-Transfus%C3%A3o-de-Sangue-Jacarezinho-Pr-1014502155244525/

Facebook da Ong www.facebook.com/ongnubiarafaelanogueira